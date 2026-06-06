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На ростовской трассе пострадали подросток и 62-летний водитель

Об этом сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

Днём 5 июня на трассе «М‑4 Дон — Новошахтинск до границы с Луганской Народной Республикой» произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery (62‑летний мужчина) не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel, который двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение.

В ДТП пострадали два человека: водитель автомобиля Chery и находившийся в салоне 16‑летний подросток. Оба получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.