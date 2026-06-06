В Хабаровске реконструкция бульваров пройдёт под контролем жителей

Проект обсуждался в течение двух лет: сначала собирались предложения горожан, затем идеи дорабатывались и включались в проектно-сметную документацию. В планах — малые архитектурные формы, арт-объекты, детские и спортивные площадки, вело- и беговые дорожки, а также зоны тихого отдыха.