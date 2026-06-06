В Хабаровске реконструкция бульваров пройдёт под контролем жителей

В Хабаровске реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров будет проходить под общественным контролем. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук на встрече с жителями, общественниками и представителями научного сообщества.
По словам мэра, проект благоустройства реализуется в рамках мастер-плана развития города, утверждённого на Восточном экономическом форуме в 2023 году по инициативе Президента России. Работы охватывают ключевые прогулочные пространства, которые должны сохранить свою главную функцию — зелёных зон отдыха.
Проект обсуждался в течение двух лет: сначала собирались предложения горожан, затем идеи дорабатывались и включались в проектно-сметную документацию. В планах — малые архитектурные формы, арт-объекты, детские и спортивные площадки, вело- и беговые дорожки, а также зоны тихого отдыха.
Отдельной темой встречи стало состояние зелёных насаждений. Специалисты отметили, что часть деревьев признана аварийной и подлежит санитарной вырубке.
Как пояснила начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Ирина Дубянская, планируется убрать 35 старых деревьев и высадить более 50 новых, а также свыше 100 кустарников. Взамен будут высажены породы, адаптированные к дальневосточному климату.
Учёные также подчеркнули необходимость сохранения научного подхода к озеленению и предложили устанавливать информационные таблички у растений, чтобы жители знали их названия и особенности.
По словам подрядчика Григорий Тороян, работы уже начались после Дня города. На первом этапе идёт установка ограждения, демонтаж старого покрытия и подготовка основания. В проекте предусмотрена замена брусчатки, установка гранитных бордюров и обновление покрытия на отдельных участках.
Как отметил заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Илья Гарнага, обновлённые бульвары должны стать многофункциональным пространством для отдыха, спорта и культурных мероприятий.
Работы на первом этапе планируют завершить осенью.