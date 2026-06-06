Еще 20 сел и деревень в Красноярском крае обеспечат мобильным интернетом

В 2026 году в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» доступ к услугам связи получат жители новых сел и деревень Красноярского края. Как сообщили в краевом минцифры, для региона утверждена квота, охватывающая 20 населенных пунктов. В общей сложности в них проживает 4 137 человек. В рамках федерального финансирования доступ к мобильному интернету получат жители населенных пунктов Казачинско-Пировского муниципального округа (деревни Коврига и Матвеевка), Емельяновского муниципального округа (поселок Минжуль и деревня Барабаново), а также села Каргино, поселков Майское и Александровский Шлюз, деревень Безымянка и Горская Енисейского муниципального округа. Кроме того, связь появится в поселке Песочный Ермаковского муниципального округа, поселке Краснополянск и селе Крутая Горка Канского муниципального округа, деревне Максаковка Иланско-Нижнеингашского муниципального округа, поселке Куртак Балахтинско-Новосёловского округа, селе Ворогово Туруханского муниципального округа, поселках Белопольск и Новоракитка Ужурского муниципального округа, деревне Новоалександровка Манско-Уярского муниципального округа и поселке Майский Шушенского муниципального округа. Напомним, развитие инфраструктуры связи является приоритетным направлением национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Мы стремимся к тому, чтобы цифровые возможности были доступны всем: и в крупных городах, и в самых отдаленных населенных пунктах. Именно поэтому развитие инфраструктуры связи — ключевой приоритет. Эту задачу мы решаем в рамках двух программ. Помимо федеральной, с 2018 года реализуется региональная программа. Так, за счет краевого бюджета в этом году мы обеспечим мобильным интернетом семь населенных пунктов, — отметил министр цифрового развития края Николай Распопин. Читайте также: Если карту заблокировали, поможет интернет-приемная Банка России Можно ли вернуть товары, купленные через интернет Пропадает интернет в Красноярске: технические причины нестабильной работы и что проверить При ухудшении самочувствия треть красноярцев ищут причины в интернете Жители Красноярского края могут проголосовать за подключение к интернету До конца года 1 200 жителей Красноярского края получат доступ к мобильному интернету.