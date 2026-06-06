Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обязательная дактилоскопия: правила пребывания иностранцев обновили в Беларуси

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Правительство Беларуси обновило правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, соответствующее постановление Совмина № 275 от 1 июня официально опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В частности, документом была утверждена новая редакция правил пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Беларусь.

Также были скорректированы правила транзитного проезда через республику. Иностранцам и лицам без гражданства в обязательном порядке необходимо будет проходить государственную дактилоскопической регистрацию при пересечении границы транзитом.

Кроме того, постановлением были введены некоторые ограничения на предпринимательскую деятельность. Так, иностранцы, временно пребывающие или временно проживающие в Беларуси, не вправе заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, а также осуществлять разовую продажу товаров на рынках или в других установленных местах. Ранее такая возможность существовала.

Основные положения этого постановления вступают в силе после официального опубликования документа.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше