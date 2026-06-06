Обязательная дактилоскопия: правила пребывания иностранцев обновили в Беларуси

Кроме того, постановлением были введены некоторые ограничения на предпринимательскую деятельность. Так, иностранцы, временно пребывающие или временно проживающие в Беларуси, не вправе заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, а также осуществлять разовую продажу товаров на рынках или в других установленных местах. Ранее такая возможность существовала.