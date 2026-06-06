Трихолог призвала нижегородок не носить прямой пробор и высокий хвост летом

Четкий прямой пробор без головного убора также представляет угрозу. Эта зона выгорает первой, что приводит к повреждению кожи. В топ-5 нерекомендуемых укладок трихолог также включила пучок с металлическими шпильками или «невидимками», которые мгновенно раскаляются и в местах контакта пережигают пряди и провоцируют резкую ломкость.