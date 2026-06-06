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Трихолог призвала нижегородок не носить прямой пробор и высокий хвост летом

Названы самые опасные прически в жаркий период.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский трихолог Татьяна Варенова назвала пять самых опасных летних причесок. Привычные укладки в жаркий сезон могут испортить шевелюру, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Врач советует отказаться от тугого высокого хвоста. Она напомнила, что солнце разрушает кератин, а тугая резинка в точке натяжения переламывает волосы. Сильное натяжение у корней может нарушить кровообращение и привести к выпадению волос.

Также Татьяна Варенова не рекомендует афрокосички и мелкие брейды. Помимо сильного натяжения появляется шелушение в местах проборов от солнечных лучей: через 2−3 месяца можно столкнуться с массовым «волосопадом».

В топ-3 самых опасных летних причесок вошли распущенные мокрые волосы на пляже. Трихолог напомнила, что вода на прядях усиливает действие УФ-лучей и буквально выжигает пигмент и влагу.

Четкий прямой пробор без головного убора также представляет угрозу. Эта зона выгорает первой, что приводит к повреждению кожи. В топ-5 нерекомендуемых укладок трихолог также включила пучок с металлическими шпильками или «невидимками», которые мгновенно раскаляются и в местах контакта пережигают пряди и провоцируют резкую ломкость.

«Золотое правило летней трихологии: чем меньше натяжения и чем надежнее спрятаны кончики волос от прямого солнца — тем здоровее будет ваша шевелюра к осени», — советует Татьяна Варенова.

Ранее нижегородский трихолог Татьяна Варенова опровергла пользу ополаскивания волос пивом.