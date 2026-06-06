Гриль-рекорд: на сабантуе в Башкирии пожарили гигантскую колбасу

Как ранее сообщал «Башинформ», в 2024 году на сабантуе в Чишмах приготовили суперяичницу из большого количества страусиных, перепелиных и куриных яиц. В прошлом году на том же гриле пожарили 10 видов мяса. В общей сложности 25 килограммов. Авторы роскошного блюда — Энже Ахмадуллина и Максим Лазарев.