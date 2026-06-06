Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облминздрав: дефицита инсулиносодержащих препаратов в регионе не наблюдается

В облминздраве призывают «не распространять непроверенную информацию, в т. ч. через мессенджеры и соцсети».

В Калининградской области нет дефицита инсулина. Распространяемая информация об отсутствии препарата является фейком. Он этом сообщил региональный минздрав в своем канале в мессенджере «Макс».

"Внимание, фейк: среди аптечных пунктов распространяется документ, в котором говорится о якобы имеющемся дефиците инсулиносодержащих препаратов.

Эта информация не соответствует действительности, происходит рассылка поддельного документа. Министерство здравоохранения Калининградской области официально подтверждает: дефицита инсулиносодержащих препаратов в регионе не наблюдается; все необходимые лекарственные средства, включая инсулины, доступны в аптечной сети в полном объёме; поставки препаратов осуществляются в штатном режиме согласно утверждённому графику; запасы инсулиносодержащих лекарств на региональных складах превышают нормативные потребности", — утверждается в сообщении.

В облминздраве призывают «не распространять непроверенную информацию, в т. ч. через мессенджеры и соцсети» и «проверять сведения о лекарственном обеспечении только через официальные источники».

Уточнить информацию можно на официальном сайте минздрава и через его аккаунты в социальных сетях. Также можно обратиться на горячую линию министерства: 122 доб. 1 потом 5.

Напомним, ранее калининградцы в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» пожаловались на перебои с поставками инсулина в Калининградской области. Утверждалось, что больные и их родственники вынуждены искать препараты по всему региону, обзванивать десятки аптек и обращаться за помощью к знакомым в других городах.