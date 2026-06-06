Облминздрав: дефицита инсулиносодержащих препаратов в регионе не наблюдается

Напомним, ранее калининградцы в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» пожаловались на перебои с поставками инсулина в Калининградской области. Утверждалось, что больные и их родственники вынуждены искать препараты по всему региону, обзванивать десятки аптек и обращаться за помощью к знакомым в других городах.