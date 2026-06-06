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Запуганная мошенниками пенсионерка из Енисейска перевела им почти 1,5 миллиона рублей

Потерпевшая даже приобрела новый смартфон, чтобы скачать различные приложения для перевода денег.

Пенсионерка из Енисейска стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму.

Как рассказали в полиции, на протяжении пяти дней 70-летней жительнице Енисейска поступали звонки от неизвестных. На том конце провода ей внушали, что ее финансы под угрозой и нужно предотвратить противоправные действия в отношении нее.

Напуганная пенсионерка по указанию злоумышленников, ничего не сказав родным, якобы попадая под «приказ о неразглашении», отправилась в Красноярск. Потерпевшая даже приобрела новый смартфон, чтобы скачать различные приложения для перевода денег. Чтобы «обезопасить» себя и свои деньги, женщина перевела на счет злоумышленников 1,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция призывает чаще говорить с пожилыми родственниками о способах обмана, ведь в силу возраста пенсионеры становятся более уязвимыми и беззащитными, склонными поверить в ложь дистанционных злоумышленников.