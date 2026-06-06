Осужденный экс-глава Индустриального района Перми пытается обжаловать приговор в кассации

Защитник Дмитрия Дробинина, направил в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции жалобу на решения первой инстанции и Пермского краевого суда, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. Напомним, ранее господин Дробинин был признан виновным в мошенничестве и получении взятки в должности главы Индустриального района. Ленинский райсуд приговорил его к штрафу в размере 1,8 млн руб. и запрету занимать определенные должности на четыре года. 5 мая текущего года Пермский краевой суд усилил ему наказание, экс-чиновник был приговорен к четырем годам лишения свободы. Сам господин Дробинин вины не признавал.