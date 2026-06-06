Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за работу с ОКН

Президент России Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за работу с объектами культурного наследия. Свою положительную оценку он дал, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
— С текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается ещё одно направление. Речь идёт о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия: в старинных домах, усадьбах, зданиях, — напомнил президент. — Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру.
По словам президента, главная задача — как можно скорее отремонтировать исторические объекты и вновь сделать их доступными для посещения граждан. Нижегородская область проделала огромную работу в этом направлении — за последние семь лет здесь было выполнено свыше 870 реставрационных работ на объектах культурного наследия.
— В качестве удачных примеров восстановления и приспособления для современного использования ОКН можно привести знаковые для Нижнего Новгорода объекты: главный корпус мельницы Башкирова, который восстанавливался через механизм КРТ; усадьба Гусевых и дом Ермолаевой отреставрированные с привлечением средств инвесторов, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, хорошие примеры есть и в городах Нижегородской области. В качестве удачных примеров он назвал ОКН в Городце на Большом Кировском съезде и водонапорную башня Шухова в Выксе.
Работа с объектами культурного наследия носит в Нижегородской области системный характер. В частности, здесь разработан первый в России региональный стандарт сохранения ОКН, направленный на создание благоприятных условий для инвесторов. Также в Нижегородской области сформирован единый перечень ОКН, свободных от прав третьих лиц и готовых к интеграции в современную городскую среду.