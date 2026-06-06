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Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за работу с ОКН

За последние годы здесь были отреставрированы сотни исторических зданий.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за работу с объектами культурного наследия. Свою положительную оценку он дал, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

— С текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается ещё одно направление. Речь идёт о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия: в старинных домах, усадьбах, зданиях, — напомнил президент. — Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру.

По словам президента, главная задача — как можно скорее отремонтировать исторические объекты и вновь сделать их доступными для посещения граждан. Нижегородская область проделала огромную работу в этом направлении — за последние семь лет здесь было выполнено свыше 870 реставрационных работ на объектах культурного наследия.

— В качестве удачных примеров восстановления и приспособления для современного использования ОКН можно привести знаковые для Нижнего Новгорода объекты: главный корпус мельницы Башкирова, который восстанавливался через механизм КРТ; усадьба Гусевых и дом Ермолаевой отреставрированные с привлечением средств инвесторов, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, хорошие примеры есть и в городах Нижегородской области. В качестве удачных примеров он назвал ОКН в Городце на Большом Кировском съезде и водонапорную башня Шухова в Выксе.

Работа с объектами культурного наследия носит в Нижегородской области системный характер. В частности, здесь разработан первый в России региональный стандарт сохранения ОКН, направленный на создание благоприятных условий для инвесторов. Также в Нижегородской области сформирован единый перечень ОКН, свободных от прав третьих лиц и готовых к интеграции в современную городскую среду.