Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за работу с ОКН

— С текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается ещё одно направление. Речь идёт о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия: в старинных домах, усадьбах, зданиях, — напомнил президент. — Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру.