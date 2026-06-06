Четыре ведущие московские компании повысят производительность труда

«Проект “Производительность труда” остается одной из ключевых мер поддержки столичного бизнеса. Инструменты бережливого производства сегодня востребованы практически в любой отрасли — от промышленности и строительства до сферы услуг. Они позволяют системно пересматривать внутренние процессы, устранять потери и повышать скорость работы без дополнительных инвестиций. Совокупный экономический эффект компаний, завершивших проект, уже составил более 15 миллиардов рублей, и это результат исключительно операционных изменений», — отметила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.