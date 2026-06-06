Четыре ведущие московские компании повысят производительность труда

Четыре ведущие столичные компании, работающие в сферах энергетики, промышленной роботизации, фармацевтики и производства одежды, стали участниками федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
«Проект “Производительность труда” остается одной из ключевых мер поддержки столичного бизнеса. Инструменты бережливого производства сегодня востребованы практически в любой отрасли — от промышленности и строительства до сферы услуг. Они позволяют системно пересматривать внутренние процессы, устранять потери и повышать скорость работы без дополнительных инвестиций. Совокупный экономический эффект компаний, завершивших проект, уже составил более 15 миллиардов рублей, и это результат исключительно операционных изменений», — отметила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Так, в числе новых участников федерального проекта — «Московская объединенная энергетическая компания», которая является одной из ключевых инфраструктурных организаций города. Еще одно предприятие — «Промышленная робототехника» — российское представительство ведущей международной технологической компании в сфере создания роботов.
Также повышать эффективность работы будет компания «Велфарм», входящая в состав холдинга «Велфарм групп». Он широко представлен на российском фармацевтическом рынке и выпускает более 300 наименований лекарственных препаратов. Четвертым участником федпроекта стала «Галерея детской одежды».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.