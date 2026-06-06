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ГК «Акбузат» сыграет ответный матч в Астрахани

Первую игру в Уфе выиграли гости.

Источник: Соцсети

В субботу, 6 июня, уфимский «Акбузат» проведет ответную переходную встречу 2026 команд Высшей лиги и Суперлиги гандбольного Чемпионата России. В Астрахани его примет «Динамо».

В первом матче в Уфе динамовцы вырвали победу в один мяч.