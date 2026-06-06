В Свердловской области запущен реестр предпринимателей креативных индустрий

Реестр предпринимателей креативных индустрий запустили в Свердловской области, что способствует достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства (СОФПП).
«Годовой объем бизнеса творческого предпринимательства по валовой добавленной стоимости в регионе превышает 150 миллиардов рублей. Для нас это значимый и весомый сектор экономики, который способен формировать высокую добавленную стоимость. Свердловская область входит в пятерку ведущих регионов России по развитию креативной экономики. Выполнение поручения Президента РФ об увеличении вклада креативных индустрий в ВВП страны до 6% (сейчас по региону — 3,2%) напрямую зависит от внедрения системных мер поддержки, прозрачности сектора и полноты учета его участников. Запуск реестра — необходимый шаг на этом пути», — отметил министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов.
Реестр даст возможность предпринимателям, работающим в сфере креативных индустрий, получать адресные меры поддержки. Например, СОФПП предоставляет заем «Приоритет» по сниженной ставке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.