В Свердловской области запущен реестр предпринимателей креативных индустрий

«Годовой объем бизнеса творческого предпринимательства по валовой добавленной стоимости в регионе превышает 150 миллиардов рублей. Для нас это значимый и весомый сектор экономики, который способен формировать высокую добавленную стоимость. Свердловская область входит в пятерку ведущих регионов России по развитию креативной экономики. Выполнение поручения Президента РФ об увеличении вклада креативных индустрий в ВВП страны до 6% (сейчас по региону — 3,2%) напрямую зависит от внедрения системных мер поддержки, прозрачности сектора и полноты учета его участников. Запуск реестра — необходимый шаг на этом пути», — отметил министр экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрей Антипов.