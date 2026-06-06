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Туристов предупредили о медведях в природном парке Челябинской области

Туристов, посещающих парк «Иремель» в Челябинской области, предупредили о высокой активности медведей. Об этом говорится в заявлении администрации заповедника.

Источник: ЕАН

Опасных хищников заметили, в частности, на популярном маршруте со стороны КПП «Тюлюк». Туристов призывают соблюдать меры предосторожности:

  • обязательно регистрироваться перед походом;
  • не отправляться в поход в одиночку;
  • отказаться от ночевок в палатках в окрестностях Иремеля.

Во время похода туристам рекомендуется шуметь: громко говорить или петь. На всякий случай полезно при себе иметь свисток или колокольчик, чтобы медведь заранее услышал людей. Категорически запрещено при контакте с медведем подходить к нему, а тем более пытаться подкормить. Если все-таки не удалось избежать встречи с медведем, то рекомендуется поднять руки или рюкзак над головой, но не следует делать резких движений. Далее необходимо, не поворачиваясь спиной, плавно отступать от животного по диагонали.