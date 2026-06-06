Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти создали охранную зону памятника природы «Река Величка»

Цель — предотвратить негативное влияние хозяйственной деятельности на прилегающих земельных участках и водных объектах.

Охранную зону памятника природы регионального значения «Река Величка», расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, создали в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном комитете по природным ресурсам.

Памятник природы находится в 105 километрах на северо-запад от Санкт-Петербурга — вблизи поселка Заречье. Он создан в целях сохранения природного комплекса реки Велички с участком прибрежных территорий с высоким биотопическим разнообразием.

Цель создания охранной зоны — предотвратить негативное влияние хозяйственной деятельности на прилегающих земельных участках и водных объектах. Новый режим запрещает строительство и реконструкцию объектов, кроме находящихся в границах населенных пунктов, размещение отходов, загрязнение водных объектов и почв, геологоразведочные работы и разработку полезных ископаемых.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.