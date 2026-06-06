В Калининградской области с начала года не случилось ни одного лесного пожара

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области подвело итоги особого противопожарного режима, который официально завершился 30 мая. Главный результат — с начала года на землях государственного лесного фонда не зафиксировано ни одного лесного пожара.
Сейчас в лесах региона установлен II класс пожарной опасности (малая степень). Несмотря на стабилизацию обстановки, наземное патрулирование продолжается в непрерывном режиме. Ежедневно девять лесопожарных станций объезжают 25 утверждённых маршрутов.
Ключевой фактор успеха — круглосуточный спутниковый мониторинг термоточек. С начала года на территории области зафиксировано 712 термоточек, преимущественно палы сухой травы на сопредельных землях, общей площадью свыше 58 гектаров. Из них 36 представляли непосредственную угрозу лесному фонду. Благодаря оперативной реакции лесопожарных подразделений все угрозы ликвидировали в течение суток с момента обнаружения. Перехода огня на территорию гослесфонда не допущено.
Надёжную защиту лесов обеспечивает современная техническая база. В распоряжении калининградских лесопожарных служб — 41 единица специализированной техники, 15 камер круглосуточного видеонаблюдения, охватывающих ключевые лесные массивы, и 5 беспилотных летательных аппаратов для оперативной разведки. Обновление техники проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
Круглосуточный мониторинг пожарной опасности на всей площади лесного фонда продолжается. Министерство напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.