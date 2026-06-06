В Калининградской области с начала года не случилось ни одного лесного пожара

Ключевой фактор успеха — круглосуточный спутниковый мониторинг термоточек. С начала года на территории области зафиксировано 712 термоточек, преимущественно палы сухой травы на сопредельных землях, общей площадью свыше 58 гектаров. Из них 36 представляли непосредственную угрозу лесному фонду. Благодаря оперативной реакции лесопожарных подразделений все угрозы ликвидировали в течение суток с момента обнаружения. Перехода огня на территорию гослесфонда не допущено.