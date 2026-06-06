В Башкирии с начала года произошло 13 лесных пожаров

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, на территории республики за прошедшие сутки не возникло ни одного лесного пожара. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего с начала 2026 года в регионе возникло 13 лесных пожаров на площади более 86 гектаров.