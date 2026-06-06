150 тысяч свердловчан подключились к газу по программе догазификации

Газовые сети уже подведены более чем к 70 тысячам домов жителей, заключивших договоры на догазификацию. В 48,5 тысячи домов газ уже поступает.
Это позволило примерно 150 тысячам уральцев пользоваться более комфортным и современным источником отопления. Программа догазификации соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина и при поддержке партии “Единая Россия” в стране продолжается реализация программы социальной газификации. Это важный проект для жителей Среднего Урала. С каждым новым километром построенных газовиками сетей все больше людей получают возможность подключить дома к жизненно необходимому ресурсу. Сейчас в регионе идет строительство 2,7 тысячи газопроводов протяженностью около 1,1 тысячи километров. В результате для более чем 16 тысяч домовладений будет обеспечена техническая возможность подключения газа», — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в соцсетях.
Глава региона также сообщил, что на стадии проектирования находится почти 3,1 тысячи газопроводов общей протяженностью порядка 1,8 тысячи километров. После реализации этих проектов возможность подключения к газу получат более 20,3 тысячи домовладений.
Заявки от жителей на бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков продолжают поступать. Отдельные категории свердловчан могут получить компенсацию до 90% затрат на проведение газа внутри участка и приобретение оборудования.
Свердловская область является одним из регионов с наиболее широким перечнем льготных категорий жителей, которые могут получить поддержку для газификации в границах земельного участка. Максимальный размер компенсации затрат и частичного освобождения от затрат составляет от 100 до 250 тысяч рублей.
Всего за период действия программы мерами социальной поддержки воспользовались порядка 22,5 тысячи жителей. В 2026 году в областном бюджете на оказание социальной поддержки в связи с газификацией жилья предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Более подробно с мерами поддержки можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики Свердловской области.