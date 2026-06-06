Половину новой сборной РФ в парном фигурном катании составили пары из Перми

Это следует из оглашённого 5 июня Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) состава национальной сборной на новый сезон. В основной состав вошли три пермские пары, ещё две — в резервный. Все они — ученики тренерского штаба Павла Слюсаренко.