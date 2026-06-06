Половину новой сборной РФ в парном фигурном катании составили пары из Перми

Спортсмены из Перми, выступающие в парном фигурном катании, составили половину сборной России на сезон 2026/2027 среди парников.
Это следует из оглашённого 5 июня Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) состава национальной сборной на новый сезон. В основной состав вошли три пермские пары, ещё две — в резервный. Все они — ученики тренерского штаба Павла Слюсаренко.
В основном составе — двукратные бронзовые призёры чемпионата России и бронзовые призёры финала Гран-при России Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, обладатели 4 места на чемпионате России Юлия Артемьева — Алексей Брюханов и обладатели 6 места на ЧР Елизавета Осокина — Артём Грицаенко.
В резерве — Таисия Щербинина — Артём Петров, занявшие 7 место на ЧР и 5 место на финале Гран-при России, и Виктория Двинина — Виктор Потапов, выступавшие в прошлом сезоне по юниорам.
Кроме пермяков в основной состав сборной вошли две топовые пары российского фигурного катания Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а также Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (5 место на ЧР).
В резервном составе компанию Щербининой — Петрову и Двининой — Потапову составили Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, пропустившие по состоянию здоровья весь прошлый сезон, но ставшие бронзовыми призёрами на ЧР-2025, плюс бывшие юниоры Ольга Сабада — Павел Астахов и Альбина Камалдинова — Степан Маришин.