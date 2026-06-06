В Камышине похоронят авиатора Владимира Тимощенко

Сегодня, 6 июня, в Камышине Волгоградской области похоронятт Владимира Тимощенко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Инфокам», Владимир Сергеевич руководил авиапредприятием «Регионавиа», которое занималось организацией полетов малой авиации для обработки полей и выполнения других хозяйственных задач.