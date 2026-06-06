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В Камышине похоронят авиатора Владимира Тимощенко

Сегодня, 6 июня, в Камышине Волгоградской области похоронятт Владимира Тимощенко.

Сегодня, 6 июня, в Камышине Волгоградской области похоронятт Владимира Тимощенко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Инфокам», Владимир Сергеевич руководил авиапредприятием «Регионавиа», которое занималось организацией полетов малой авиации для обработки полей и выполнения других хозяйственных задач.

После окончания профильного училища работал диспетчером, летал сам, а затем занялся коммерческой деятельностью. За успехи в своей работе был неоднократно отмечен различными наградами.

Владимиру Тимощенко было 66 лет. У него остались жена, дети и внуки.

Прощание с камышинским авиатором состоится в Никольском кафедральном соборе.

Фото «Инфокам».