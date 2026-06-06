Нижегородцы смогут попасть на личный прием к первому замгубернатора Гнеушеву

Чтобы записаться на прием, необходимо подать обращение на имя заместителя губернатора, изложив в нем суть вопроса. Сделать это предлагается двумя способами: посменно или электронной. Запись на прием будет прекращена за пять рабочих дней до проведения мероприятия.