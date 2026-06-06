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Нижегородцы смогут попасть на личный прием к первому замгубернатора Гнеушеву

Он проведет встречу с гражданами 24 июня.

Источник: Живем в Нижнем

Первый замглавы Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Чтобы записаться на прием, необходимо подать обращение на имя заместителя губернатора, изложив в нем суть вопроса. Сделать это предлагается двумя способами: посменно или электронной. Запись на прием будет прекращена за пять рабочих дней до проведения мероприятия.

Нижегородцам напомнили, что Андрей Гнеушев занимается реализацией социальной и жилищной политики, совершенствованием мер поддержки семьи, участников боевых действий и других категорий граждан, развивает социальное жилищное строительства на территории региона. Среди других направлений его работы: опека и попечительство, профилактика социального сиротства, реализация государственной политики и управления в области массовой информации и др.

Дополнительную справочную информацию можно получить по телефонам: 8 (831) 430 96 39, 8 800 302 07 70.

Ранее мы писали, что Нижегородская область заняла 31 место по благосостоянию семей в России.

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