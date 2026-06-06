Нотариус сказала, можно ли в Беларуси передать квартиру вместо алиментов

Ранее мы писали о том, что бывший директор одного из мясокомбинатов Брестской области получил 5 лет колонии усиленного режима за взятку в 8,8 тысячи евро (помимо этого, суд приговорил его к большому штрафу). Рассказывали мы и о том, что уроженка Брест Елена Воробей в собственный день рождения взяла и раскрыла свой настоящий возраст (поклонники, по крайней мере часть из них, в эту цифру мягко говоря не поверили).