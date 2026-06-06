Нотариус сказала, можно ли в Беларуси передать квартиру вместо алиментов

О том, могут ли родители, которые не состоят в браке, имеют общего ребенка и решили разойтись, заключить нотариальное соглашение об уплате алиментов, не обращаясь в суд, и можно ли вместо них передать квартиру, рассказала специалист Гомельской областной нотариальной палаты Анастасия Волкова.
Она утвердительно ответила на вопрос о том, можно ли в таком нотариальном соглашении предусмотреть передачу ребенку вместо денег квартиры.
— Да, могут. Отсутствие зарегистрированного брака не препятствует заключению соглашения об уплате алиментов, — подчеркнула Волкова.
Как добавила специалист, в нотариальном соглашении допустимо предусмотреть передачу недвижимого имущества, скажем, квартиры, в собственность ребенка вместо осуществления регулярных денежных выплат.
Вместе с тем, есть и некоторые нюансы. В частности, эта квартира должна быть собственностью того родителя, который обязан платить алименты.
Помимо этого, уплата алиментов не должна быть ранее урегулирована судебным постановлением, вступившим в законную сил, брачным договором либо соглашением о детях.
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