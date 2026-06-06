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68 й сезон детской железной дороги стартовал в Хабаровске

В Хабаровске открыли новый сезон Дальневосточной детской железной дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске открыли новый сезон Дальневосточной детской железной дороги — стартовал 68 й год работы образовательного проекта. На церемонии присутствовали представители ДВЖД, краевого правительства и городской администрации, сообщает ОАО «РЖД». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Участники мероприятия услышали приветственные слова от заместителя начальника ДВЖД Андрея Ваулина. Он отметил, что компания уделяет особое внимание развитию технической базы детской железной дороги и совершенствованию системы подготовки юных специалистов. Такая работа помогает школьникам в дальнейшем поступать в профильные учебные заведения и строить карьеру на Дальневосточной магистрали.

Программа открытия включала праздничный концерт самодеятельных коллективов и традиционное отправление первого рейса сезона на поезде «Орлёнок».

Режим работы детской железной дороги: с 9:30 до 17:30, ежедневно, кроме понедельника и вторника, до 31 августа. За лето производственную практику здесь пройдут свыше 500 школьников — жители краевой столицы, отдалённых населённых пунктов вдоль БАМа и Транссиба, а также учащиеся профильных школ.

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Почта: red.habkp@phkp.ru