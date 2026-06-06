68 й сезон детской железной дороги стартовал в Хабаровске

Режим работы детской железной дороги: с 9:30 до 17:30, ежедневно, кроме понедельника и вторника, до 31 августа. За лето производственную практику здесь пройдут свыше 500 школьников — жители краевой столицы, отдалённых населённых пунктов вдоль БАМа и Транссиба, а также учащиеся профильных школ.