В Екатеринбурге предложили ввести игры в выбор невест на уроках физкультуры

— Я все годы категорический противник обязательности семьеведения. Еще самым страшным будет, если за семьяведение начнут ставить оценки. Моя глубокая уверенность, что тема семьи должна красной нитью проходить через все предметы школьной программы, включая биологию, географию. Какие-то игры старинные, подвижные — ручеек, например. Старинные наши национальные игры на уроке физкультуры, где выбирали невест, хороводы и так далее. Или какие-то сюжетные игры: команды мальчиков и девочек. Формирование уважительного отношения мужчины к женщине, — сказал Алексей Гусев.