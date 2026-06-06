Ростов признан городом с наиболее загрязненным воздухом

Если говорить о всей области в целом, то в атмосфере чаще всего фиксируют повышенное содержание пыли, формальдегида, фенола и оксида азота. По словам Елены Назаровой, уровень загрязнения в Ростове оценивается как очень высокий, тогда как самым чистым признали Цимлянск, а Шахты занял среднюю позицию в этом рейтинге.