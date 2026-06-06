В селе Козлово в Астраханской области открыли новый парк

Так, в 2024 году специалисты установили ограждения, навесы, скамейки и урны, а также уложили тротуарное покрытие. В августе 2025 года завершили второй этап, в ходе которого появилась современная воркаут-площадка для занятий спортом и благоустроенная зона для прогулок. А в текущем году там высадили растения, смонтировали современную систему полива и оборудовали новую детскую площадку.