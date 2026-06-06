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Воронежцев предупредили о задержке поездов и электричек 6 июня

Ограничения связаны с ремонтом железной дороги.

Источник: Комсомольская правда

6 июня возможны кратковременные задержки пригородных и пассажирских поездов в Воронежской области, сообщили в ЮВЖД. Причина — плановые ремонтно-технические работы на железной дороге на участке Отрожка — Лиски.

Воронежцам необходимо учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Актуальную информацию о расписании движения поездов можно получить по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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