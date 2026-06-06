Ужас для семьи: в Волгограде врач назвала признаки синдрома Кутанина

«Опасность здесь заключается не в самой активности, а в том, что эта излишняя активность постепенно может вытеснять остальные сферы жизни», — объяснила Татьяна Переходнова v1.ru. Врач отмечает, что человек начинает хуже воспринимать критику и требует от окружающих поддержки в своей борьбе.