Ужас для семьи: в Волгограде врач назвала признаки синдрома Кутанина

В Волгограде врач-психиатр Татьяна Переходнова рассказала о так называемом синдроме Кутанина — состоянии, при котором человек чрезмерно концентрируется на борьбе за справедливость, конфликтах и бесконечных жалобах.
Специалист подчеркнула, что синдром Кутанина не входит в официальные международные классификации болезней. По ее словам, в психиатрии для описания подобных проявлений чаще используют термин «кверулянтство». Такое состояние может проявляться в постоянных обращениях в различные инстанции, стремлении любой ценой доказать свою правоту и болезненной фиксации на конфликтах.
«Опасность здесь заключается не в самой активности, а в том, что эта излишняя активность постепенно может вытеснять остальные сферы жизни», — объяснила Татьяна Переходнова v1.ru. Врач отмечает, что человек начинает хуже воспринимать критику и требует от окружающих поддержки в своей борьбе.
Если близкий человек перестал интересоваться работой, семьей и отдыхом, а все его внимание сосредоточено только на спорах, жалобах и поиске несправедливости, специалисты советуют не ставить диагноз самостоятельно.
В таких случаях стоит обратиться за консультацией к психотерапевту или психиатру, поскольку только врач может оценить состояние человека и подобрать необходимую помощь.
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