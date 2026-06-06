Беглов назвал Пушкинский день символом единства народов России

Губернатор напомнил, что Санкт-Петербург — крупнейший центр российской культуры и просвещения, один из главных центров изучения русского языка. Подготовка учёных и учителей ведётся в 14 вузах города. В этом году отмечается 90-летие со дня рождения выдающегося лингвиста, почётного гражданина Петербурга Людмилы Вербицкой. В её память установлена мемориальная доска на здании СПбГУ и назван бульвар на Петроградской стороне.