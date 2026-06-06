Предприятие из Волгоградской области повысит производительность труда

Дочернее предприятие «РЖД» — «Волгоградтранспригород» — присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» Волгоградской области.
Компания занимается перевозкой пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на территории Волгоградской и Астраханской областей. Она будет внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов регионального центра компетенций. Работы начнут с пилотного потока, после чего успешный опыт перенесут на другие участки производства.
Отметим, что «Волгоградтранспригород» стал пятым предприятием в категории «Транспорт», вступившим в федпроект на территории региона. Всего в Волгоградской области к участию привлечено уже 98 предприятий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.