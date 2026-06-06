Предприятие из Волгоградской области повысит производительность труда

Компания занимается перевозкой пассажиров пригородным железнодорожным транспортом на территории Волгоградской и Астраханской областей. Она будет внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов регионального центра компетенций. Работы начнут с пилотного потока, после чего успешный опыт перенесут на другие участки производства.