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Три рейса отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 6 июня

Ограничения в нижегородском аэропорту были введены еще ночью.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Нижнего Новгорода 6 июня отменили три рейса. Еще пять были задержаны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте международного аэропорта.

— Аэропорт «Чкалов» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, — говорится в сообщении Росавиации. — Возможны корректировки в расписании рейсов.

По данным аэропорта, 6 июня были отменены рейсы в Белград, Анталью и Москву. Еще пять рейсов задерживаются. Среди них два рейса в Санкт-Петербург, один в Сочи, один в Екатеринбург и один в Анталью.

— Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, — предупредили в Росавиации.