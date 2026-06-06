Монету белорусской чеканки «Славянка» выпустят в обращение 15 июня

Монета изготовлена из серебра 999,9 пробы и весит 31,1 грамм. Ее номинал составляет 20 рублей, а тираж — 15 тысяч монет.
Эта инвестиционная монета была отчеканена на гомельском предприятии «Кристалл» в 2026 году.
Согласно документу, она является законным платежным средством Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Монеты белорусского производства
Ранее все памятные и инвестиционные монеты Беларуси, в том числе из драгоценных металлов, выпускались по заказу Нацбанка за границей. Металл для выпуска монет из серебра или золота также закупался за пределами страны.
Однако в августе 2025-го гомельское предприятие «Кристалл», которое занимается обработкой драгметаллов, после модернизации выпустило свою первую золотую монету под названием «Славянка». Теперь начали чеканить и памятные монеты.
Ранее замначальника управления организации кассовых операций главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Беларуси Олег Филиппов объяснил, почему производство монет было освоено в стране только недавно.
Дело в том, что технически это достаточно сложно, и не каждое предприятие способно освоить производство. На гомельском предприятии «Кристалл» продолжается модернизация, что позволит выполнять и другие проекты Национального банка.