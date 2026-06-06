Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монету белорусской чеканки «Славянка» выпустят в обращение 15 июня

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Серебряная инвестиционная монета «Славянка» будет выпущена в обращение с 15 июня этого года, это предусмотрено постановлением правления Национального Банка Беларуси № 132 от 5 июня, документ официально опубликован в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Национальный банк Беларуси

Монета изготовлена из серебра 999,9 пробы и весит 31,1 грамм. Ее номинал составляет 20 рублей, а тираж — 15 тысяч монет.

Эта инвестиционная монета была отчеканена на гомельском предприятии «Кристалл» в 2026 году.

Согласно документу, она является законным платежным средством Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Монеты белорусского производства

Ранее все памятные и инвестиционные монеты Беларуси, в том числе из драгоценных металлов, выпускались по заказу Нацбанка за границей. Металл для выпуска монет из серебра или золота также закупался за пределами страны.

Однако в августе 2025-го гомельское предприятие «Кристалл», которое занимается обработкой драгметаллов, после модернизации выпустило свою первую золотую монету под названием «Славянка». Теперь начали чеканить и памятные монеты.

Ранее замначальника управления организации кассовых операций главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Беларуси Олег Филиппов объяснил, почему производство монет было освоено в стране только недавно.

Дело в том, что технически это достаточно сложно, и не каждое предприятие способно освоить производство. На гомельском предприятии «Кристалл» продолжается модернизация, что позволит выполнять и другие проекты Национального банка.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше