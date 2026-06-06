Детские сады в Бурятии получили гранты по итогам конкурса Движения первых

Два детских сада в Республике Бурятии по итогам Всероссийского конкурса первичных отделений Движения первых получили грантовую поддержку на развитие своих проектов, сообщили в министерстве образования и науки региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
В число победителей конкурса вошел детский сад «Теремок» в городе Северобайкальске. Это первое дошкольное учреждение в регионе, открывшее первичное отделение Движения первых. В течение года педагоги, воспитанники и родители активно участвовали в конкурсной работе и совместных инициативах. Учреждение получило грант в размере 300 тысяч рублей.
Также средства выделены детскому саду «Солнышко» в селе Орлик. Открытое в данном дошкольном учреждении первичное отделение Движения первых стало призером конкурса в номинации «Лига возможностей». Команда получила грант в размере 200 тысяч рублей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.