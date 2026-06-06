Третий класс пожароопасности действует в лесах четырнадцати округов Нижегородской области

Полностью третий класс пожароопасности установился в лесах г. о. г. Выкса, г. о. г. Кулебаки, г. о. г. Саров, а также Большеболдинского, Бутурлинского, Вознесенского, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Павловского, Пильнинского, Починковского, Сергачского, Сеченовского, Сосновского муниципальных округов. Частично третий класс пожароопасности действует на территории двадцати муниципалитетов.