Третий класс пожароопасности действует в лесах четырнадцати округов Нижегородской области

Второй, третий, местами первый класс пожароопасности установился в лесах Нижегородской области, согласно данным регионального Минлесхоза.
Полностью третий класс пожароопасности установился в лесах г. о. г. Выкса, г. о. г. Кулебаки, г. о. г. Саров, а также Большеболдинского, Бутурлинского, Вознесенского, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Павловского, Пильнинского, Починковского, Сергачского, Сеченовского, Сосновского муниципальных округов. Частично третий класс пожароопасности действует на территории двадцати муниципалитетов.
Полностью второй класс пожароопасности в лесах установился на территории шестнадцати округов: м.о.г. Бор, м.о.г. Чкаловск, м.о.г. Шахунья, Варнавинский, Ветлужский, Воротынский, Городецкий, Ковернинский, Краснобаковский, Лысковский, Семеновский, Сокольский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский муниципальные округа. Частично второй класс пожароопасности — в девяти муниципалитетах.
Для удобства граждан на сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.