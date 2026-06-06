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Нижегородская область и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере науки и технологий

Стороны подписали соглашение на площадке ПМЭФ.

Источник: Живем в Нижнем

Делегации от Нижегородской области и Киргизии договорились о проработке механизма сотрудничества в сфере науки и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данный вопрос стороны обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планируется создание общей рабочей группы для регулярных консультаций по приоритетным направлениям партнерства. Одно из них — сотрудничество между нижегородским ИТ-кампусом и образовательными организациями Республики. Ранее на конференции ЦИПР-2026 представители «Неймарка» подписали соглашение с Кыргызско-Российским славянским университетом.

Помимо этого делегации обсудили расширение торгово-экономического партнерства. Нижегородская область презентовала возможности местных предприятий, занимающихся промышленностью, деревообработкой и агропромышленным комплексом.

Также в рамках ПМЭФ нижегородской делегацией были достигнуты договоренности по расширению взаимодействия с Республикой Сербской, намечены перспективы с партнерами из ОАЭ и Саудовской Аравии.

«На ПМЭФ нам удалось обсудить конкретные проекты в сфере экономики, технологий, образования и инвестиций. Рассчитываем на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей», — сказал заместитель председателя нижегородского правительства Дмитрий Старостин.

Ранее мы писали, что проект нижегородской деревни для европейских переселенцев обсудили на ПМЭФ-2026.

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