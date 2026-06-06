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Нижегородский аэропорт 6 июня принимает и отправляет рейсы по согласованию

Спецрежим был введен в работе авиагавани 6 июня.

Источник: Комсомольская правда

В связи с введением временных ограничений в работе авиагавани нижегородский аэропорт «Чкалов» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Аэропорт «Чкалов» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — говорится в сообщении. — Возможны корректировки в расписании рейсов.

Как сообщается, данные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. На данный момент в регионе уже были отменены три рейса. Еще пять задерживаются.