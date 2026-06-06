В Санкт-Петербурге обновят улицы к летним местам отдыха

Во Фрунзенском районе отремонтируют части Бухарестской улицы протяженностью более 2 км: от улицы Димитрова до Дунайского проспекта и от улицы Белы Куна до улицы Фучика. По этому маршруту жители и гости города добираются до парка Дружбы, сквера Спасателей, Волковского сквера, парка Интернационалистов и парка Героев-Пожарных.