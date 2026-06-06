В Санкт-Петербурге обновят улицы к летним местам отдыха

Улицы, ведущие к летним местам отдыха, отремонтируют в Санкт-Петербурге по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Например, в Петродворцовом районе планируется обновить Морскую улицу на участке протяженностью около 3 км, от Балтийской улицы до Ораниенбаумского шоссе. Магистраль ведет к памятнику природы регионального значения «Парк Сергиевка» и парку усадьбы Мордвиновых, а также к нескольким городским пляжам у Финского залива.
Кроме того, специалисты приведут в порядок участок Петергофского шоссе протяженностью около 7 км. Он ведет к нескольким рекреационным зонам, среди которых Полежаевский парк, Южно-Приморский парк и парк Новознаменка.
Во Фрунзенском районе отремонтируют части Бухарестской улицы протяженностью более 2 км: от улицы Димитрова до Дунайского проспекта и от улицы Белы Куна до улицы Фучика. По этому маршруту жители и гости города добираются до парка Дружбы, сквера Спасателей, Волковского сквера, парка Интернационалистов и парка Героев-Пожарных.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.