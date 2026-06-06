Старший вице-президент Сбера Меньшов: мировые лидеры в области ИИ заимствуют наши наработки

— Сбер — это большая группа компаний, и на самом деле это один из мировых лидеров финтеха. По результатам прошлого года Сбер был первым в мире по размерам, поэтому не секрет, что в Сбере крупнейший в мире процессинг, который обслуживает все банковские платежи. И для того чтобы такой финтех работал, нужен большой спектр технологий: ЦОДы, огромное количество серверов инженерного оборудования, IT-платформы, множество серверов, банковских систем, процессинг, фабрики, в которых хранится и обрабатывается вся информация о всех операциях, и многое другое. В наши задачи входит, чтобы абсолютно все технологии финтеха Сбера работали.