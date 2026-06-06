Почему 71% россиян не могут обойтись без мата

И больше всего меня обеспокоило то, что особенно высока доля употребляющих мат среди молодёжи. Как мы дошли до жизни такой, что не только парни, но и юные прекрасные девушки бранятся так, что уши хочется заткнуть?! Увы, но мат в речи используют и школьники младших классов — я каждый вечер иду домой мимо детской площадки и такое слышу, что не передать. А вот цифры: две трети зумеров (поколения Z) и более половины младших миллениалов матерятся ежедневно — это в 1,7−1,9 раза чаще, чем в среднем по стране.