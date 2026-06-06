«Уши хочется заткнуть!». Почему 71% россиян не могут обойтись без мата

На языке филологов это называется обсценная или ненормативная лексика, а мы обычно именуем это матом. Увы, но слова, которые ранее в обществе считались недопустимыми, особенно в присутствии женщин и детей, сегодня стали частью обыденной речи. Что происходит с языком и как уберечь его от словесной нечисти? «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье" собрал мнения экспертов на больную для многих тему.
«Хочется заткнуть уши».
"Недавно увидела статистические данные на тему нецензурной лексики в речи и была шокирована, — рассказывает филолог Анна Крылова. — По данным ВЦИОМ от 2025 г., 71% россиян с разной периодичностью используют ненормативную лексику, при этом каждый третий — ежедневно (34%). Мы так скоро вообще лишимся тех, кто способен говорить без крепких выражений! Я не преувеличиваю: в том же исследовании указано, что в 2008 г. ежедневно матерились только около 20% опрошенных.
И больше всего меня обеспокоило то, что особенно высока доля употребляющих мат среди молодёжи. Как мы дошли до жизни такой, что не только парни, но и юные прекрасные девушки бранятся так, что уши хочется заткнуть?! Увы, но мат в речи используют и школьники младших классов — я каждый вечер иду домой мимо детской площадки и такое слышу, что не передать. А вот цифры: две трети зумеров (поколения Z) и более половины младших миллениалов матерятся ежедневно — это в 1,7−1,9 раза чаще, чем в среднем по стране.
Меня очень волнует происходящее с молодёжью. Это тотальное уничтожение того внутреннего табу на сквернословие, которое было присуще нашим отцам и дедам. Тот же опрос показал, среди людей, рождённых до 1947 г., более половины вообще не используют нецензурную лексику. Как же так случилось, что сегодняшнее сытое, избалованное комфортом и достатком поколение растёт бескультурным и недалёким? На втором определении настаиваю, так как научными исследованиями доказано, что регулярное использование мата ухудшает работу мозга и снижает когнитивные способности".
«Это не свобода и не романтика».
"Активное распространение нецензурной лексики — это очень тревожный момент, можно сказать, вопиющий, — уверен доцент кафедры госуправления и мененджмента ВИУ-филиала РАНХиГС, доктор политических наук Алексей Бардаков. — Да, можно её не замечать, но она присутствует. И дело даже не в этом, а в том, что её не осуждают. Отсутствие осуждения — это значимый социально-политический фактор.
Я не раз говорил, что общество достигло такого уровня, когда нецензурщина не воспринимается как негатив, как нечто неправильное и недопустимое. И вот это самый тревожный признак.
Кто-то пытается убеждать, что, мол, нецензурная лексика — это свобода слова и даже романтика. Не надо ничего выдумывать —это просто бескультурье, давайте об этом чётко скажем!
Убежден, что, если всему этому не противостоять, ничего в обществе не изменится. Конечно, русский язык преодолеет всё, он непобедим, я в это свято верю, но бороться с этим надо.
Как бороться? В первую очередь следить за тем, на каких книгах мы воспитываем детей — этот процесс надо контролировать и направлять. Я говорю не о вмешательстве в творческую составляющую, а о правильных ориентирах для молодого поколения".
«Против нас ведут войну».
«Напомню, что Джордж Оруэлл в своём романе “1984” чётко обозначил два фактора, через которые проще всего воздействовать на человека — это историческое прошлое и язык, — отмечает член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. —Помните термин “речекряк”? Смысл простой: при снижении семантического, лингвистического потенциала языка речь теряет свойства инструмента, человек может говорить исключительно о бытовых примитивных проблемах. Как следствие, он теряет способность социализироваться, защищать свои интересы, осознавать себя и т. д.
На самом деле к этому ведёт наш противник, вот такую войну он против нас затеял.
Мат, помимо всех его отвратительных качеств, опасен в первую очередь тем, что упрощает мышление. Какие-то семь слов заменяют всё многообразие речи, не давая человеку войти в сокровищницу языка. И получается катастрофа!
Я объясняю студентам, что, разговаривая матом, вы отвыкаете мыслить, ваши нейронные цепочки становятся настолько примитивными, что вы уже не сможете выразить сложные мысли, освоить сложную инструкцию и совершить сложные действия, а это основа успеха в XXI веке, без которой вы никогда не будете конкурентоспособными.
Какой вижу выход? На базе Общественной палаты Волгоградской области работает экспертная группа по противодействию деструктивной идеологии. Одно из направлений работы я вижу таким: возможно, есть смысл объединить усилия с экспертным советом по культуре и создать список рекомендуемой, освоенной самими экспертами, литературы для разных возрастных групп детей".
«Надо бить рублём».
«Я думаю, что широкое распространение обсценной лексики — это наследие общей деградации общества, которая произошла в 90-е годы, когда “шлюзы” открылись и начались процессы социальной маргинализации, — убеждён доктор филологических наук, профессор ВГСПУ Василий Супрун.— Они, к сожалению, идут по сей день. В то время мат появился на сцене, в театральных постановках, в кино, в художественной литературе, а общество у нас, при всех проблемах, ориентировано на культурную среду, на литературу: раз писателям, артистам можно, то почему нам нельзя?
Меня покоробило, что даже такие известные деятели культуры, как Никита Сергеевич Михалков, тогда высказывались в том духе, что если мат — художественное средство, то в фильме он допустим. Какими художественными достоинствами может обладать грязное слово?!
Я помню, что в советское время ругаться матом в обществе было стыдно. Если кто-то в пьяном виде употреблял матерное слово, то ему тут же делали замечание, и он замолкал, не лез на рожон. Общество само себя ограждало от нецензурной лексики.
А теперь, увы, выходят целые словари мата — по количеству таких изданий мы перегнали остальные страны мира. Есть и учёные, которые доказывают, что мат — это феномен, его надо изучать. Хочу спросить: зачем? Неужели больше нечего изучать в русском языке?
Считаю, мат — это болезнь души, болезнь общества. Как с этим бороться? Думаю, на сегодняшний день административный путь борьбы — самый действенный. Предлагали ввести за использование ненормативной лексики в общественных местах 10 тыс. руб. штрафа, и я «за». Для многих это сумма ощутимая. Один раз оштрафуют, второй, а на третий раз человек подумает.
Но если смотреть глубже, то в корне решить проблему с матом способна только семья. Если родители поймут, что мат разрушает сами основы семьи, взаимоотношений с детьми, и начнут меняться, тогда произойдёт сдвиг. Ни школа, ни полиция, ни общественные организации здесь не помогут.
Другой путь, более сложный, — это церковь. Когда человек воцерковляется, мат автоматически уходит из лексикона. Но сколько людей ходит в храм?
Есть надежда и на обновление, присутствующее в общественном развитии. Старое надоедает, происходит внутренний перелом, и общество начинает самоочищаться. Правда, должно пройти два поколения, чтобы искоренить какие-то процессы в общественном сознании, — и к языку это тоже относится".
Факты.
С 2022 г. объём мата в соцсетях вырос на 17%.
Использование мата распространено во всех регионах, за исключением Северо-Кавказского федерального округа, где сквернословие встречается реже.
Около 75% россиян поддерживают законопроекты о маскировке интернет-контента, содержащего ненормативную лексику.
Мат в общественных местах приравнивается к мелкому хулиганству и влечёт административную ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток).
(Данные цифрового агентства «Интериум» и ВЦИОМ).