Евгений Миронов открыл фестиваль искусств «Горький +» в Казани

— Мне очень интересен этот материал, я люблю Достоевского, — говорит Евгений Миронов. — Хотя Горький его ненавидел. Он признавал масштаб. Для меня важна эта история. Это не про бедность и богатство. И богатые люди бывают бедными душой. Это история любви. Трагической, не состоявшейся. Но подарившая эти мгновения двум людям. Совершенно разным. По возрасту, по многим другим параметрам. И когда с Юрием Башметом думали про этот материал, про музыку, какая должна все это действие сопровождать, он предложил Сергея Прокофьева. И это настолько было для меня как стеклом по наждачной бумаге. Я говорю: «Юрочка, мы останемся одни в зале. Это же полная трагедия». И вдруг пришла в голову Элегия Чайковского невероятной красоты, нежности и романтизма. Эта история про каждого из нас.