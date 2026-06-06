Евгений Миронов открыл фестиваль искусств «Горький +» в Казани

В ближайшие выходные город наполнится яркими событиями. Казанцев и гостей столицы ждет кукольный спектакль «Табор уходит в небо», «Васса» с участием космонавтки и актрисы Юлии Пересильд, шоу из огромных кукол на центральной улице Баумана и стендап — прожарка самого Алексея Максимовича Пешкова.
Горького можно потрогать.
С проведением фестиваля были определенные сложности с финансовой точки зрения.
— Начать фестиваль не просто, но легко его закрыть и очень трудно вернуться. Поэтому я благодарен местным властям за то, что они нас поддержали, — отметил народный артист России Миронов.
В последнее время мероприятия проводятся сразу в трех городах: Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Но в последнем данного события в этом году не будет.
Фото: Олег Платонов.
— Если в столице Татарстана — это больше классики, то Нижний требует основательной проработки, поскольку у них довлеет современное искусство. И у них так много событий происходит в этом сезоне, что мы решили, что лучше подготовимся. Мы же не просто привозим спектакли, а многое создаем сами на местах. Скорее всего, в следующем году в Нижнем Новгороде состоится, — отметил народный артист России.
На центральной улице Баумана в субботу и воскресенье в 14.00 и 17.00 будет проходить уличный открытый спектакль о русских писателях. Великанцы — это такие куклы, которым тесно на театральной сцене, зато в перспективе городских улиц и площадей они выглядят гармонично, а декорацией для их представлений является сам город. Великих «великанцев» придумали и создали художественный руководитель театра «КУКФО» Анна Викторова и актер театра и кино Михаил Васильев.
Специально для фестиваля была создана огромная кукла Горького, и теперь, помимо Пушкина, Толстого, Достоевского и Хармса, она тоже будет участвовать в представлении. Писателя можно будет не только увидеть, но и потрогать.
Фото: Олег Платонов.
Смех над великим.
Местный театр кукол поставил взрослый спектакль «Табор уходит в небо» на основе сценария. Билетов уже не сыскать на него. Театр Наций привезет «Васса» с участием Юлии Пересильд. Одно из самых необычных зрелищ будет стендап — концерт «Прожарка горького».
Это реальный стендап, когда люди сначала смеются над Горьким с помощью его персонажей, а потом писатель им отвечает. Этот формат был обкатан в Нижнем Новгороде и оказался успешным. Как говорят сами организаторы фестиваля, в их задаче привлекать не только людей, которые находятся в ближнем круге театра, но и тех, кто к театру не совсем имеют отношение. Хотя в стендапе тоже кроются большие силы: и драматургические, и актерские.
— Я многого не знал про возможности и взгляды современных ребят, — признается Евгений Миронов. — Я не представлял, что можно сделать стендап по Горькому. У меня в голове это не укладывалось. Я был воспитан в советской театральной школе. И это как-то неприлично, Горький — это же наше всё. А молодежь может себе это позволить, потому что она настоящая. И искренняя. И у нее нет такого пиетета к прошлому.
Как Евгений Миронов растет вместе с фестивалем.
Сам Евгений Витальевич выходил на сцену накануне. В роли Макара Девушкина. Вместе с Юлией Хлыниной они прочитали «Бедные люди» Федора Достоевского. Аккомпанировал художественному чтению Камерный ансамбль «Солисты Москвы», за дирижерским пультом стоял маэстро Юрий Башмет.
— Мне очень интересен этот материал, я люблю Достоевского, — говорит Евгений Миронов. — Хотя Горький его ненавидел. Он признавал масштаб. Для меня важна эта история. Это не про бедность и богатство. И богатые люди бывают бедными душой. Это история любви. Трагической, не состоявшейся. Но подарившая эти мгновения двум людям. Совершенно разным. По возрасту, по многим другим параметрам. И когда с Юрием Башметом думали про этот материал, про музыку, какая должна все это действие сопровождать, он предложил Сергея Прокофьева. И это настолько было для меня как стеклом по наждачной бумаге. Я говорю: «Юрочка, мы останемся одни в зале. Это же полная трагедия». И вдруг пришла в голову Элегия Чайковского невероятной красоты, нежности и романтизма. Эта история про каждого из нас.
Худрук театра Наций признался, что сам растет с этим фестивалем. И ему нравится экспериментировать. К примеру, он открыл для себя музыкально-литературный формат.
Фото: Олег Платонов.
— Я не понимал, к примеру, как читать «Бедных людей». Да на большую аудиторию, кажется сначала слишком скучно и трагично. Как это прожить, совместить с музыкой. И дальше это только развивается.
Это интересно и с точки зрения технологического процесса. Что такое театр? Это два месяца репетиций, ты связан с декорациями, партнерами по сцене
Фото: Олег Платонов.