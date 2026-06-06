Беспрозванных уточнил, когда пройдут общественные обсуждения проекта центра «Россия»

Общественные обсуждения проекта филиала национального центра «Россия» будут проведены на этапе его проектирования. Об этом сообщил ТАСС губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Разработка концепции и проектно-сметной документации будущего филиала запланирована на 2026−2027 года. Все ключевые параметры (архитектурный облик, функциональное наполнение, благоустройство) будут детально проработаны на стадии проектирования. Тогда же планируется организовать общественные обсуждения», — уточнил глава региона.
Беспрозванных отметил, что проект было решено реализовать на территории бывшего Дома Советов по причине ее центрального расположения и высокой транспортной доступности. Кроме того, это позволит завершить формирование единого общественного пространства, которое объединит Нижний пруд, Центральную площадь и остров Канта в единую велопешеходную сеть.
При этом альтернативные площадки, в том числе остров Октябрьский, по словам губернатора, не рассматривались. «Остров Октябрьский уже имеет утвержденную концепцию развития с культурно-образовательным кластером, и его инфраструктурная нагрузка уже сформирована», — пояснил Беспрозванных.
Напомним, калининградский филиал национального центра «Россия» хотят построить на участке площадью 12 гектаров, где ранее располагался Дом Советов. Проект здания рассчитан на 47 тысяч квадратных метров, также предполагается создание ландшафтного парка «Россия» площадью 10 гектаров. «Это будут большие выставочные и общественные пространства, форум, амфитеатр, современную транспортную инфраструктуру. Филиал Национального центра сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год», — сообщила пресс-служба правительства.
«Новый Калининград» сообщал, что это решение стало неожиданностью для экспертного сообщества Калининграда. Однако власти в дальнейшем подтвердили, что решение о создании Национального центра «Россия» на месте Дома Советов является окончательным, «проект получил одобрение на федеральном уровне», а «специалисты приступили к предпроектной работе».
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