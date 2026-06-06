Беспрозванных уточнил, когда пройдут общественные обсуждения проекта центра «Россия»

Беспрозванных отметил, что проект было решено реализовать на территории бывшего Дома Советов по причине ее центрального расположения и высокой транспортной доступности. Кроме того, это позволит завершить формирование единого общественного пространства, которое объединит Нижний пруд, Центральную площадь и остров Канта в единую велопешеходную сеть.