В Пионерском задержали серийного похитителя элитного алкоголя

Произошло это после того как в местное отделение полиции обратился представитель сетевого магазина и сообщил, что из торгового заведения похитили дорогостоящего алкоголя на 20 тысяч рублей. Участковые уполномоченные провели опрос возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и установили подозреваемого. Оказавшись перед лицом закона, пионерец запираться не стал, признавшись, что дважды наведывался за добычей в пресловутый магазин, украденное спиртное продавал с привлекательной скидкой, а вырученные от этой нехитрой коммерческой операции деньги тратил на себя, любимого.