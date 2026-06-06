В Прикамье половина клещей заражены боррелиозом

Сейчас идет период особой активности клещей. И с начала сезона в медицинские организации Пермского края уже обратились 7745 человек, пострадавших от их укусов, в том числе 1250 детей. Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Пермском округе (1077), Перми (891) и Добрянском округе (474).