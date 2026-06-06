РИКЗ завершил обработку бланков ответов ЦЭ по профильным предметам

«Финишная прямая. Результаты ЦЭ по профильным предметам уже скоро. Ждите SMS сегодня после 14:00 — именно тогда начнется рассылка баллов всем участникам», — говорится в сообщении РИКЗ.
В институте также обратили внимание, что официальное сообщение приходит только от адресата «rikc.by». В сообщении не будет никаких ссылок, а только название предмета, номер бланка абитуриента и полученный балл.
РИКЗ призывает быть бдительными и внимательно смотреть на содержание сообщения, чтобы не стать жертвой мошенников.
ЦЭ по предметам на выбор
Централизованный экзамен по профильным предметам состоялся 26 мая. Наиболее популярными дисциплинами были математика, обществоведение и биология.
По данным РИКЗ, в этом году на ЦЭ по предметам на выбор было зарегистрировано 59 080 человек, но по итогу к экзамену приступили 58 874 человека, что составляет 99,7% от общего числа зарегистрированных участников.
Девять человек были удалены из аудиторий во время экзамена за нарушение правил проведения испытания.