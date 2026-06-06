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РИКЗ завершил обработку бланков ответов ЦЭ по профильным предметам

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) завершил обработку бланков ответов централизованного экзамена по профильным предметам, сообщили в официальном Telegram-канале профильного института.

Источник: Sputnik.by

«Финишная прямая. Результаты ЦЭ по профильным предметам уже скоро. Ждите SMS сегодня после 14:00 — именно тогда начнется рассылка баллов всем участникам», — говорится в сообщении РИКЗ.

В институте также обратили внимание, что официальное сообщение приходит только от адресата «rikc.by». В сообщении не будет никаких ссылок, а только название предмета, номер бланка абитуриента и полученный балл.

РИКЗ призывает быть бдительными и внимательно смотреть на содержание сообщения, чтобы не стать жертвой мошенников.

ЦЭ по предметам на выбор

Централизованный экзамен по профильным предметам состоялся 26 мая. Наиболее популярными дисциплинами были математика, обществоведение и биология.

По данным РИКЗ, в этом году на ЦЭ по предметам на выбор было зарегистрировано 59 080 человек, но по итогу к экзамену приступили 58 874 человека, что составляет 99,7% от общего числа зарегистрированных участников.

Девять человек были удалены из аудиторий во время экзамена за нарушение правил проведения испытания.