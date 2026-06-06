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Воронежцы могут проголосовать за один из 11 объектов благоустройства

Мэр Сергей Петрин призвал горожан принять участие в преображении Воронежа.

Источник: Комсомольская правда

Начинается лето — сезон прогулок на свежем воздухе, по набережным, парками скверам. Это время, когда семьи больше времени проводят с детьми. Летом Воронеж преображается, расцветает сотнями клумб и цветников. Появляются новые объекты благоустройства, центры притяжения горожан. И воронежцы могут реально повлиять на процесс преображения города.

— Вы наверняка знаете, что продолжается голосование за объекты благоустройства и территорий с детскими площадками, фонтанами, уютными уголками может стать больше?- обратился к горожанам мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ. — В этом году в Воронеже на выбор представлены 11 общественных пространств.

Вот эти объекты:

— сквер имени Виталия Злотникова;

— «Ратный»;

— «Свадебный»;

— «Авиаторов»;

— «Петровский»;

— «Надежда»;

— «Рыбка»;

— «Совёнок»;

— «Ворошилова»;

— бульвар Героев Сталинграда;

— территория около дворца спорта «Юбилейный».

Каждый горожанин может проголосовать за один из этих объектов и повлиять на преображение Воронежа. После подведения итогов победивший объект ждет преобразование. Оно пройдет в 2027 году.

Как принять участие в голосовании? Сделать это можно с помощью компьютера или телефона. Откройте на устройстве сайт, нажмите кнопку «Войти через Госуслуги» и авторизуйтесь. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись.

Затем выберите город Воронеж и просмотрите список предлагаемых территорий.

Выберете понравившийся объект и нажмите кнопку «Проголосовать». Подтвердите выбор.

Важен каждый голос!