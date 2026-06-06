Воронежцы могут проголосовать за один из 11 объектов благоустройства

Начинается лето — сезон прогулок на свежем воздухе, по набережным, парками скверам. Это время, когда семьи больше времени проводят с детьми. Летом Воронеж преображается, расцветает сотнями клумб и цветников. Появляются новые объекты благоустройства, центры притяжения горожан. И воронежцы могут реально повлиять на процесс преображения города.
— Вы наверняка знаете, что продолжается голосование за объекты благоустройства и территорий с детскими площадками, фонтанами, уютными уголками может стать больше?- обратился к горожанам мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ. — В этом году в Воронеже на выбор представлены 11 общественных пространств.
Вот эти объекты:
— сквер имени Виталия Злотникова;
— «Ратный»;
— «Свадебный»;
— «Авиаторов»;
— «Петровский»;
— «Надежда»;
— «Рыбка»;
— «Совёнок»;
— «Ворошилова»;
— бульвар Героев Сталинграда;
— территория около дворца спорта «Юбилейный».
Каждый горожанин может проголосовать за один из этих объектов и повлиять на преображение Воронежа. После подведения итогов победивший объект ждет преобразование. Оно пройдет в 2027 году.
Как принять участие в голосовании? Сделать это можно с помощью компьютера или телефона. Откройте на устройстве сайт, нажмите кнопку «Войти через Госуслуги» и авторизуйтесь. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись.
Затем выберите город Воронеж и просмотрите список предлагаемых территорий.
Выберете понравившийся объект и нажмите кнопку «Проголосовать». Подтвердите выбор.
Важен каждый голос!