Воронежцы могут проголосовать за один из 11 объектов благоустройства

— Вы наверняка знаете, что продолжается голосование за объекты благоустройства и территорий с детскими площадками, фонтанами, уютными уголками может стать больше?- обратился к горожанам мэр Сергей Петрин в мессенджере МАХ. — В этом году в Воронеже на выбор представлены 11 общественных пространств.