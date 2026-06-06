Татарстан представит туристический стенд на московском форуме «Путешествуй!»

Мероприятие организуют Фонд Росконгресс, Минэкономразвития России при поддержке правительства страны, сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.
На форуме Татарстан представит свой туристический потенциал под брендом Visit Tatarstan. В рамках деловой программы туроператоры, музеи и гостиницы предложат разнообразные маршруты по республике, в том числе патриотической направленности и специально для участников СВО.
Посетителям будут доступны выгодные предложения на туристические услуги. Параллельно развернется развлекательная зона с показом рекламных роликов, викторинами и розыгрышами.
Гостей также ожидают мастер-классы по татарским ремеслам, выступления фольклорного ансамбля и тематическая фотозона.
Отдельное внимание будет уделено гастрономическому направлению в зоне «Казань — гастрономическая столица России», посвященной татарской кухне.