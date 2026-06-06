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Татарстан представит туристический стенд на московском форуме «Путешествуй!»

Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет в Москве с 10 по 14 июня.

Источник: МК.RU Казань

Мероприятие организуют Фонд Росконгресс, Минэкономразвития России при поддержке правительства страны, сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.

На форуме Татарстан представит свой туристический потенциал под брендом Visit Tatarstan. В рамках деловой программы туроператоры, музеи и гостиницы предложат разнообразные маршруты по республике, в том числе патриотической направленности и специально для участников СВО.

Посетителям будут доступны выгодные предложения на туристические услуги. Параллельно развернется развлекательная зона с показом рекламных роликов, викторинами и розыгрышами.

Гостей также ожидают мастер-классы по татарским ремеслам, выступления фольклорного ансамбля и тематическая фотозона.

Отдельное внимание будет уделено гастрономическому направлению в зоне «Казань — гастрономическая столица России», посвященной татарской кухне.