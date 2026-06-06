На Дону разработают технологии для предотвращения биоугроз

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Ростовской области, Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Южный федеральный университет (ЮФУ) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве.
Партнёры объединят усилия в развитии перспективных направлений: биотехнологий, нейротехнологий, робототехники, а также в создании систем защиты от биологических угроз.
По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, совместная работа позволит проводить высокотехнологичные исследования для обеспечения национальной безопасности.
Научной базой для реализации проектов станут мощности университета в сфере биоинженерии, а ФПИ обеспечит экспертизу по управлению прорывными проектами. Особое внимание будет уделено вовлечению студентов университета в научную деятельность — это позволит сохранить молодые кадры в регионе и создать условия для их профессионального роста на Дону.