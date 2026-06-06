На Дону разработают технологии для предотвращения биоугроз

Научной базой для реализации проектов станут мощности университета в сфере биоинженерии, а ФПИ обеспечит экспертизу по управлению прорывными проектами. Особое внимание будет уделено вовлечению студентов университета в научную деятельность — это позволит сохранить молодые кадры в регионе и создать условия для их профессионального роста на Дону.