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Игрушки из Хабаровского края могут выйти в серийное производство

Жители региона участвуют во всероссийском отборе идей и проектов детских игр и игрушек.

В Хабаровском крае 41 заявка направлена на второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Всего на участие поступило более 5 тыс. заявок из 86 регионов России. — сообщает пресс-службарегионального правительства.

Конкурс организован Обществом «Знание» и Движением Первых по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». инициированного Владимиром Путиным.

Участники представляют идеи игр, прототипы и готовую продукцию, а лучшие проекты получают экспертную поддержку и сопровождение наставников.

В номинации «Идеи игр и игрушек» отмечен наибольший интерес, поэтому приём заявок продлён до 28 июня. Организаторы рассчитывают привлечь больше авторов и разработчиков, готовых представить новые концепции детских игр.

Также до 14 августа продолжается приём работ в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция». Проекты оцениваются в категориях сюжетно-образных игрушек, настольных игр, конструкторов и технических моделей.

По итогам конкурса будет определено до 45 победителей. Часть финалистов получит возможность доработки проектов с наставниками, другие — попадут в банк идей или реестр проверенной продукции.

В первом сезоне конкурса было подано более 28 тыс. заявок, а победившие проекты уже выпускаются серийно и используются в образовательных и федеральных программах.