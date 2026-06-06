Короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в честь Дня России

Напомним, история праздника берет начало в 1990 году. 12 июня была подписана Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Год спустя день был объявлен нерабочим, а еще через 12 месяцев дату сделали праздничной: о том, что теперь россияне будут отдыхать в День России, написали и в Кодексе законов о труде.