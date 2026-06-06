Короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в честь Дня России

Следующая рабочая неделя у нижегородцев и их соотечественников будет короткой. Пятницу, 12 июня, жители страны смогут провести дома или отправиться на дачу. Дополнительный выходной установлен в честь Дня России.
Таким образом, на неделе с 8 по 14 июня трудоустроенным гражданам придется провести в офисах и на производствах только четыре дня. 12, 13 и 14-го числа граждане будут отдыхать.
Напомним, история праздника берет начало в 1990 году. 12 июня была подписана Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Год спустя день был объявлен нерабочим, а еще через 12 месяцев дату сделали праздничной: о том, что теперь россияне будут отдыхать в День России, написали и в Кодексе законов о труде.
Ранее мы рассказывали о том, какая погода ждет нижегородцев в ближайшие выходные.